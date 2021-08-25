Среди пациентов, которых госпитализировали с Covid-19 в Лондоне, 20% — люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Мэр столицы Великобритании Садик Хан отметил, что 20% людей, которые находятся сейчас в больницах с Covid-19 — это молодые люди, которые не достигли даже 35-летнего возраста.

Врач неотложной медицины доктор Эмека Окорочи сообщил, что большинство из этих пациентов не привиты.

— Я многое видел во время пандемии, но ничто так не поразило меня, как вид молодых, здоровых взрослых, которых срочно доставляют в наши больницы с Covid-19, — сказал он. — Кроме своего возраста, у многих из них есть еще одна общая черта — они не привиты.

По данным организации Общественное здоровье Англии, люди в возрасте от 16 до 29 лет, скорее всего, заболеют коронавирусом, но уровень вакцинации среди этой возрастной группы ниже среднего.

— Молодость — это не иммунитет от Covid-19. Вакцинация — лучший способ снизить риск серьезных заболеваний. Если вы еще не приняли обе дозы, не ждите — закажите их сегодня, — посоветовал мэр Садик Хан.

Он обратился к жителям Лондона и подчеркнул, что вакцинацию нужно пройти как можно быстрее.

Исследования показывают, что даже молодые люди, которые до болезни чувствовали себя здоровыми, после Covid-19 имеют такие симптомы, как усталость, одышка, головные боли, когнитивные проблемы и проблемы с психическим здоровьем.

Как сообщает Управление национальной статистики, две дозы вакцины против Covid-19 вдвое уменьшают риск возникновения симптомов, которые длятся более 28 дней после заражения.

Люди в возрасте 16 и 17 лет в Англии уже могут забронировать свою первую дозу вакцины.

Те, кому от 12 до 15 лет, и кто считает, что у них повышен риск заражения Covid-19, присоединятся к ним накануне нового учебного года в сентябре.

NHS England запустила онлайн-программу поиска сайтов, которая поможет людям найти ближайший центр вакцинации. Их в наличии 800.

Источник: Twitter, Sky News.