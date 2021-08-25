В Украине возможны привилегии для вакцинированных граждан. При введении таких изменений страна будет ориентироваться на опыт США и Европы.

Об этом рассказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко во время брифинга 25 августа 2021 года.

— Будет вводиться карантин, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в красном уровне эпидемиологической опасности… Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован, и люди, которые приходят туда, будут показывать Covid-сертификат, — отметил Виктор Ляшко.

В то же время сфер человеческой жизнедеятельности, где могут действовать такие ослабления, достаточно.

— Таких сфер много. Мы это видим во Франции, Германии… Рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США… Посмотреть, что работает, а что нет, и выбрать оптимальный вариант, — добавил министр.

Сейчас в Украине продолжается вакцинация от коронавируса. С июля прививки могут получить все граждане от 18 лет. В то же время Минздрав рекомендовал даже беременным иммунизироваться от вируса.