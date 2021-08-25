Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе от 25 августа 2021

В мире по состоянию на 25 августа подтвердилось 214,2 млн случаев Covid-19, а за сутки – 282 тыс.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 августа 2021 года в Украине выявили 2 276 590 случаев коронавируса, за сутки — 727 новых больных. Среди них — 46 детей и 10 медработников.

Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (62), Запорожской (62) и Тернопольской (57) областях.

По состоянию на 25 августа только одна область — Львовская — имеет превышение уровня госпитализаций — 56%.

В Украине возможны привилегии для вакцинированных граждан. При введении таких изменений страна будет ориентироваться на опыт США и Европы. Об этом рассказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко во время брифинга. Кроме того, он отметил, что украинская система здравоохранения подготовлена ​​к новой вспышке коронавируса в Украине, но вирус очень непредсказуем.

В лагере Молодая Гвардия, что в Одессе, у 30 воспитанников и трех взрослых зафиксировали штамм коронавируса Дельта. Инфицирование этим вариантом подтвердила Киевская лаборатория.

Привилегии для вакцинированных в Украине и новые ограничения в Греции: Covid-новости 25 августа / 2 фотографии

Коронавирус в мире

США. Президент США Джо Байден получил секретный отчет о происхождении коронавируса от разведки. Однако, по данным источников The Washington Post, разведывательным службам так и не удалось найти ответ на этот вопрос.

Япония. Из-за сложной ситуации с коронавирусом Япония расширяет режим чрезвычайного положения, ограничения затронут еще восемь префектур. С 27 августа 2021 года режим чрезвычайного положения будет действовать в префектурах Хоккайдо, Мияги, Гифу, Аити, Мие, Сига, Окаяма и Хиросима. Пока ограничительные меры ввели до 12 сентября.

В Австралии ученые создали инструмент для прогнозирования количества носителей коронавируса на авиарейсах. Он позволяет определять число потенциально инфицированных пассажиров на каждом рейсе. Информация основывается на данных об общем количестве туристов и уровне заболеваемости коронавирусом в странах, откуда они прибыли.

В Греции с 13 сентября для невакцинированных граждан вводят ряд ограничений, в частности людей без Covid-сертификатов не будут пускать в кафе и рестораны.

Великобритания. Среди пациентов, которых госпитализировали с Covid-19 в Лондоне, 20% — люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Мэр столицы Великобритании Садик Хан отметил, что 20% людей, которые находятся сейчас в больницах с Covid-19 — это молодые люди, которые не достигли даже 35-летнего возраста.