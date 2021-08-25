Сейчас украинская система здравоохранения подготовлена ​​к новой вспышке коронавируса в Украине, но вирус очень непредсказуем.

Об этом во время брифинга 25 августа 2021 года рассказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Система подготовлена, но мы должны понимать, что коронавирус — очень коварный вирус, он развивается непредсказуемо, в разных странах мира по-разному, — отметил Виктор Ляшко.

В то же время страна подготовилась максимально. Сейчас ситуация значительно лучше, чем весной и осенью 2020 года, а также весной 2021-го.

— Мы закупили кислородные концентраторы, которые позволят лечиться амбулаторно тем людям, которые не требуют госпитализации. Сейчас уже началась поставка препаратов, которые есть в нашем протоколе лечения, — добавил он.

Эксперты прогнозируют значительное ухудшение эпидситуации осенью 2021 года. Его связывают с циркуляцией в Украине более опасного штамма коронавируса Дельта.

Поэтому граждан призывают активно вакцинироваться от коронавируса и продолжать придерживаться карантинных ограничений, в частности носить маски в общественных местах.