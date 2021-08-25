С каждым днем сентябрь становится ближе, а это значит, что дети впервые пойдут в школу или вернутся в садики и другие учебные заведения. А чтобы исключить риск заражения ребенка различными опасными болезнями, нужно вакцинироваться.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, дети получают защиту от 10 инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.

Несмотря на то, что регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы прививки медленные. По данным Центра общественного здоровья, на конец июня этого года только 38 % детей в возрасте шести лет вакцинированы от полиомиелита и 31,6 % — от дифтерии и столбняка.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, пандемия Covid-19 негативно сказывается на темпах рутинной вакцинации. Но несмотря на это, даже на пике заболеваемости Covid-19, в Украине может быть высокий уровень охвата прививками от вакциноуправляемых болезней.

— Эти заболевания никуда не делись, поэтому прерывание плановой вакцинации является очень угрожающим для здоровья украинцев. Мы призываем семейных врачей и педиатров рассказывать своим маленьким пациентам и их родителям о возможности вакцинироваться, а родителей просим позаботиться о собственном здоровье и здоровье их детей, чтобы они могли безопасно расти, играть и учиться в кругу сверстников, — отметил он.

В Минздраве отметили, что полиомиелит, дифтерия, корь, могут вызвать серьезные осложнения: паралич, поражение сердца и мозга, а также пневмонию. Поэтому важно вовремя вакцинироваться.

Чтобы ребенок получил прививки, родителям следует обратиться к семейному врачу или педиатру перед началом учебного года и получить прививку.

ЮНИСЕФ также призывает делать плановые прививки и вакцинироваться от коронавируса родителей и учителей. Ведь именно таким образом учебные заведения станут безопасными для детей.

В министерстве добавили, что иммунизация предотвращает 2-3 млн смертей в мире ежегодно. Чтобы привлечь внимание украинцев к плановой вакцинации детей и взрослых даже во время пандемии Covid-19, Минздрав при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) начинают информационную кампанию Прививки — суперсила от болезней. Подробнее о том, какие прививки можно бесплатно сделать в Украине — читайте на Фактах ICTV.

С начала вакцинальной кампании против Covid-19 в Украине привито 5 108 074 человека. Из них получили одну дозу – 5 108 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 192 128 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего провели 8 300 200 прививок.