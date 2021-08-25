В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова открыли первый в Украине центр трансплантологии специально к 30-летию Независимости Украины. Он имеет отдельную реанимацию, операционные и отделение, в котором будут ухаживать за пациентами с пересаженными органами.

Об этом заявили во Львовском городском совете. По словам врачей, это важный шаг на пути к трансплантационной независимости.

— Центр трансплантологии с операционными и реанимацией внутри станет местом, где количество спасенных благодаря трансплантации жизней будет измеряться сотнями, — отметили в больнице.

Новый центр занимает весь седьмой этаж больницы. В нем две современные операционные с новым оборудованием: в одной можно забирать органы, а в другой – проводить трансплантацию. Отдельная реанимация на семь коек и одноместные палаты для пациентов после трансплантации.

— Уже в следующем году в нашем центре мы хотим удвоить нынешнее количество операций. В перспективе планируем делать в год пол тысячи трансплантаций. Этого очень ждут наши пациенты. Среди главных задач сейчас — трансплантация легких. Такие операции должны выполняться в Украине, — утверждает гендиректор Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук.

Кроме того, в центре уже состоялись первая трансплантация почек. Родственники 61-летнего жителя Львовской области, который умер от инсульта, дали согласие на забор органов. Новые органы получили 43-летний и 47-летний жители Тернопольской области и Черновцов. Один мужчина был на гемодиализе 10 лет, второй – менее года.

Во Львове открыли первый в Украине центр трансплантологии и уже сделали операцию / 7 фотографий

Сейчас клиническая больница скорой медицинской помощи Львова в лидерах украинской трансплантации. С начала 2021 года там пересажено 32 органа, а всего выполнено уже 54 трансплантации.

Центр трансплантологии — это австрийский проект. Капитальный ремонт длился год и стоил 25 млн грн. Он рассчитан на 17 пациентов, там есть комфортные палаты с санузлами, а также реанимация на шесть коек. Возле каждого из них установлен аппарат ИВЛ, мониторы пациента, инфузоматы, дефибрилляторы и диализные аппараты.

Обе операционные укомплектованы самым современным оборудованием: установлены лампы с камерой для съемки и трансляций операций, наркозный аппарат, аппарат искусственного кровообращения, система Cell Saver, BIS-монитор и монитор с инвазивным давлением, электрокоагуляторы и многое другое. Кроме этого в Центре трансплантации есть специальный зал ожидания.

Источник: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова