В США объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для 1,3 млн человек, находящихся на военной службе.

Соответствующее решение приняло Министерство обороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 25 августа.

— Мы пойдем дальше, сделав вакцинацию от коронавируса обязательной. Мы готовим инструкции для Вооруженных сил по срокам завершения вакцинации, — отметил он.

По словам представителя, инструкции касаются темпов проведения прививок среди военнослужащих.

Министр обороны Ллойд Остин уже распорядился, чтобы они немедленно начали прививаться от Covid-19.

Военные смогут получить свои прививки исключительно вакцины от Pfizer в местах своего базирования во всем мире. Пентагон заявил, что имеет достаточное количество вакцин для этого. Отдельные военнослужащие также могут получить любую другую вакцину от Covid-19 самостоятельно.

Решение было принято после того, как управление по контролю качества продуктов и лекарств дало полноценное разрешение на применение вакцины Pfizer для всех людей старше 16 лет.

Президент США Джо Байден ранее объявил, что все федеральные служащие должны вакцинироваться или проходить регулярное тестирование.

По состоянию на 25 августа в США за все время пандемии подтвердили 38,9 млн случаев коронавируса. Умерли от осложнений болезни более 648,1 тыс. человек, а выздоровели — свыше 30,6 млн человек.

Кроме того, из-за сложной ситуации с коронавирусом в США гражданам рекомендуют сделать прививку от гриппа. В то же время вакцинацию стоит пройти раньше. Обычно центры США по контролю и профилактике заболеваний предлагают сделать прививку от гриппа до конца октября, однако в этом году ждать не стоит.

Источник: Голос Америки, Worldometers