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Факты / Lifestyle / Здоровье
Максим Зайченко |

Украина получила от Швейцарии 1,5 млн экспресс-тестов на Covid-19

швейцария

Швейцария предоставила Украине 1,5 млн тестов на антиген в качестве гуманитарной помощи. Их используют на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Швейцарии в Украине.

— Глава Национального совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ Станица Луганская передал 1,5 млн антиген-тестов на Covid-19, — сообщили в ведомстве.

Общая сумма гуманитарной помощи от Швейцарии составила 6,7 млн швейцарских франков, это 196 млн грн.

— Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 млн Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Польша ко Дню Независимости передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса.

Украина получила десятки тысяч литров дезинфицирующих средств, миллионы медицинских масок, перчаток и других средств защиты.

Источник: посольство Швейцарии в Украине

Фото: посольство Швейцарии в Украине 

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