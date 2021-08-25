В Украине люди с Covid-сертификатами получат привилегии в случае введения локдауна. Они смогут посещать публичные места.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 25 августа. По его словам, вероятно, развлекательные заведения не будут закрывать, если коллектив будет вакцинирован.

Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован, а посетители будут иметь Covid-сертификаты. Это касается не только кино, но и других сфер.

Министр предположил, что в стране дальше будут вводить карантинные ограничения. Но определенные сферы экономики будут работать даже в красной зоне.

Он добавил, что министерство анализирует опыт других стран, чтобы определить, какие меры работают, а какие — нет. Власть будет стимулировать определенные сферы жизни к вакцинации, но гражданам следует самим беспокоиться о себе и родных.

За сутки, 24 августа, в Украине вакцинировались от коронавируса 20 739 человек. Одну дозу получили 8 272 человека, полностью иммунизированы — 12 467 человек.

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От начала вакцинальной кампании привито 5 108 074 человека, из них получили одну дозу – 5 108 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 192 128 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 300 200 прививок.

Также Ляшко утверждает, что в настоящее время украинская система здравоохранения подготовлена к новой вспышке коронавируса в Украине, но вирус очень непредсказуем. Ситуация с заболеваемостью значительно лучше, чем весной и осенью 2020 года, а также весной 2021-го.