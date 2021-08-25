Международное информационное исследование социальной сети Facebook показало, что короткие сообщения именно от врачей и медсестер оказали значительное влияние на сокращение поездок в отпуск и снижение последующих показателей заражения Covid-19.

Исследователи обнаружили, что кампания, которой было охвачено почти 30 млн пользователей Facebook, оказалась действенным и экономным способом замедлить распространение Covid-19 и изменить поведение людей во время пандемии.

Основываясь на общедоступных рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), призывающего не путешествовать на праздники 2020 года, кампания включала короткие сообщения от врачей и медсестер, которые советовали оставаться дома для предотвращения распространения Covid-19.

В среднем каждый пользователь, включенный в это исследование, получил от двух до трех видеороликов на День благодарения и от трех до четырех видеороликов на Рождество.

За двухнедельный период, начинающийся через пять дней после отпуска (среднее время инкубации Covid-19), количество случаев Covid-19 снизилось на 3,5%. На этот эффект не повлияла ни географическая, ни политическая демография.

Успех этой программы является наглядным примером того, какое влияние социальные сети могут оказать на общественное здоровье. Facebook может стать эффективным и действенным инструментом общественного здравоохранения для распространения точной информации среди широкой аудитории.

— Результаты демонстрируют, что информирование людей о соответствующих проблемах общественного здравоохранения может не только изменить их поведение во время пандемии, но и спасти жизни, — утверждает профессор Массачусетского технологического института Абдул Латифа Джамиль.

По его словам, опираясь как на общественное доверие к медицинским работникам, так и на широкое использование социальных сетей, такие кампании могут внести значительный вклад в борьбу с Covid-19 и во время будущих кризисов в области здравоохранения.

В настоящее время проводятся дополнительные исследования, чтобы оценить, как подобные кампании по рассылке сообщений, проводимые через социальные сети, могут способствовать вакцинации против Covid-19 в Соединенных Штатах.