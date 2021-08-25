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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

В Австралии создали инструмент для определения количества носителей Covid-19 на авиарейсах

коронавірус, літак

В Австралии ученые создали инструмент для прогнозирования количества носителей коронавируса на авиарейсах.

Об этом сообщают представители Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) страны.

Его разработали специалисты Национального научного агентства Австралии и Технологического университета Квинсленда.

Он позволяет определять число потенциально инфицированных пассажиров на каждом рейсе. Информация основывается на данных об общем количестве туристов и уровне заболеваемости коронавирусом в странах, откуда они прибыли.

Инструмент будет еще одним способом оценки ситуации и позволит более тщательно подходить к внедрению дополнительных ограничений на границах.

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Благодаря ему можно будет определять уровень потенциальной угрозы распространения коронавируса. Опираясь на эти данные, можно более обоснованно принимать решения по усилению или ослаблению противоэпидемических мер на границах.

Пока страны в зависимости от ситуации с коронавирусом вводят ограничения для туристов из определенных стран, обязывают их делать ПЦР-тестирование или находиться на самоизоляции после прибытия. Также еще одним условием для въезда является наличие вакцинации.

Источник: CSIRO

Фото: Depositphotos

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