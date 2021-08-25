В Австралии ученые создали инструмент для прогнозирования количества носителей коронавируса на авиарейсах.

Об этом сообщают представители Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) страны.

Его разработали специалисты Национального научного агентства Австралии и Технологического университета Квинсленда.

Он позволяет определять число потенциально инфицированных пассажиров на каждом рейсе. Информация основывается на данных об общем количестве туристов и уровне заболеваемости коронавирусом в странах, откуда они прибыли.

Инструмент будет еще одним способом оценки ситуации и позволит более тщательно подходить к внедрению дополнительных ограничений на границах.

Благодаря ему можно будет определять уровень потенциальной угрозы распространения коронавируса. Опираясь на эти данные, можно более обоснованно принимать решения по усилению или ослаблению противоэпидемических мер на границах.

Пока страны в зависимости от ситуации с коронавирусом вводят ограничения для туристов из определенных стран, обязывают их делать ПЦР-тестирование или находиться на самоизоляции после прибытия. Также еще одним условием для въезда является наличие вакцинации.

Источник: CSIRO