По состоянию на 25 августа 2021 года в Украине выявили 2 276 590 случаев коронавируса, за сутки — 727 новых больных.
Среди них — 46 детей и 10 медработников.
Всего в Украине 53 521 человек умер от коронавируса, за день — 20 летальных случаев.
В то же время выздороветь удалось 2 202 160 людям, за сутки — 382.
В Украине за все время провели 11 857 352 ПЦР-теста, в течение дня — 12 855.
Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (62), Запорожской (62) и Тернопольской (57) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 13 случаев;
- Волынская область — 9 случаев;
- Днепропетровская область — 42 случая;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 8 случаев;
- Закарпатская область — 3 случая;
- Запорожская область — 62 случая;
- Ивано-Франковская область — 51 случай;
- Киевская область — 20 случаев;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 8 случаев;
- Львовская область — 39 случаев;
- Николаевская область — 17 случаев;
- Одесская область — 62 случая;
- Полтавская область — 14 случаев;
- Ровенская область — 25 случаев;
- Сумская область — 15 случаев;
- Тернопольская область — 57 случаев;
- Харьковская область — 33 случая;
- Херсонская область — 25 случаев;
- Хмельницкая область — 24 случая;
- Черкасская область — 12 случаев;
- Черновицкая область — 55 случаев;
- Черниговская область — 7 случаев.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 24 августа 2021 года в Украине 2 275 863 человека заболели Covid-19. Согласно статистике коронавируса, в стране зафиксировали 692 новых подтвержденных случая заболевания.