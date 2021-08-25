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Людмила Грубник |

В Украине за сутки зафиксировали 727 случаев Covid-19

коронавірус

По состоянию на 25 августа 2021 года в Украине выявили 2 276 590 случаев коронавируса, за сутки — 727 новых больных.

Среди них — 46 детей и 10 медработников.

Всего в Украине 53 521 человек умер от коронавируса, за день — 20 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось 2 202 160 людям, за сутки — 382.

В Украине за все время провели 11 857 352 ПЦР-теста, в течение дня — 12 855.

Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (62), Запорожской (62) и Тернопольской (57) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 13 случаев;
  • Волынская область — 9 случаев;
  • Днепропетровская область — 42 случая;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 8 случаев;
  • Закарпатская область — 3 случая;
  • Запорожская область — 62 случая;
  • Ивано-Франковская область — 51 случай;
  • Киевская область — 20 случаев;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 8 случаев;
  • Львовская область — 39 случаев;
  • Николаевская область — 17 случаев;
  • Одесская область — 62 случая;
  • Полтавская область — 14 случаев;
  • Ровенская область — 25 случаев;
  • Сумская область — 15 случаев;
  • Тернопольская область — 57 случаев;
  • Харьковская область — 33 случая;
  • Херсонская область — 25 случаев;
  • Хмельницкая область — 24 случая;
  • Черкасская область — 12 случаев;
  • Черновицкая область — 55 случаев;
  • Черниговская область — 7 случаев.

коронавірус в україні 25 серпня 2021

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 августа 2021 года в Украине 2 275 863 человека заболели Covid-19. Согласно статистике коронавируса, в стране зафиксировали 692 новых подтвержденных случая заболевания.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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