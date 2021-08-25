По состоянию на 25 августа 2021 года в Украине выявили 2 276 590 случаев коронавируса, за сутки — 727 новых больных.

Среди них — 46 детей и 10 медработников.

Всего в Украине 53 521 человек умер от коронавируса, за день — 20 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось 2 202 160 людям, за сутки — 382.

В Украине за все время провели 11 857 352 ПЦР-теста, в течение дня — 12 855.

Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (62), Запорожской (62) и Тернопольской (57) областях.

Статистика:

Винницкая область — 13 случаев;

Волынская область — 9 случаев;

Днепропетровская область — 42 случая;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 8 случаев;

Закарпатская область — 3 случая;

Запорожская область — 62 случая;

Ивано-Франковская область — 51 случай;

Киевская область — 20 случаев;

Кировоградская область — 6 случаев;

Луганская область — 8 случаев;

Львовская область — 39 случаев;

Николаевская область — 17 случаев;

Одесская область — 62 случая;

Полтавская область — 14 случаев;

Ровенская область — 25 случаев;

Сумская область — 15 случаев;

Тернопольская область — 57 случаев;

Харьковская область — 33 случая;

Херсонская область — 25 случаев;

Хмельницкая область — 24 случая;

Черкасская область — 12 случаев;

Черновицкая область — 55 случаев;

Черниговская область — 7 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 августа 2021 года в Украине 2 275 863 человека заболели Covid-19. Согласно статистике коронавируса, в стране зафиксировали 692 новых подтвержденных случая заболевания.