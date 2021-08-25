Официальное признание странами Евросоюза украинских Covid-сертификатов в приложении Дія означает для сотен тысяч украинцев возможность путешествовать по Европе без ограничений и препятствий. Однако многим еще не совсем понятен механизм генерирования Covid-сертификата в Дії и получения для него электронной подписи.

Как это сделать, рассказал в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Итак, для того чтобы сгенерировать Covid-сертификат в приложении Дія, надо:

обновить приложение в Play Market или AppStore;

нажать на опцию Услуги;

выбрать опцию сгенерировать сертификат.

Далее нужно подписать заявление на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Дію.

— Это необходимый пункт, ведь Covid-сертификат — это первый медицинский документ в Дії. Чтобы получить медицинские данные, нужна подпись и согласие человека на это. Вместо того, чтобы утверждать бумажки в кабинетах, это можно сделать с помощью подписи в Дії, — заметил Михаил Федоров.

Как сгенерировать подпись в Дії

Протрите фронтальную камеру, чтобы случайные отпечатки пальцев не мешали идентификации. Лучше делать это на однородном фоне и с ярким освещением.

Наведите камеру на лицо. Нужно, чтобы оно попало в зеленую рамку на экране.

Следуйте инструкциям приложения. Надо будет наклонить голову или покрутить лицом, чтобы система смогла сверить ваше фото с биометрией в реестре.

Система делает финальное фото — и все.

Итак, после этого никто не сможет подделать вашу подпись, потому что вы подтвердили свою личность.

После этого сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в приложении Дія. Весь процесс занимает несколько минут. Все очень быстро и удобно, уверяет министр.

Сертификат будет действовать в течение 180 дней с момента получения полного курса вакцинации.

Проверить действительность Covid-сертификата можно будет по QR-коду. Это удобно, ведь не нужно дополнительно внедрять специальное оборудование для проверки. В QR-коде закодирован документ.

В аэропорту, когда вы приедете в другую страну, у вас проверят ваш физический загранпаспорт. А также считают QR-код с вашего Covid-сертификата в Дії.

Медицинские и персональные данные не передаются в другие страны и размещены только в телефоне и в ЕСОЗ.

Проект реализован при поддержке представительства Европейского Союза в Украине, Академии электронного управления Эстонии в рамках проекта EU4DigitalUA: Интероперабельность, е-услуги и кибербезопасность и Программы EGAP, которая выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.

Источник: КМУ