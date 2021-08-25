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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Никаких кафе и ресторанов: в Греции вводят ограничения для невакцинированных

маски, ресторан, карантин

В Греции для невакцинированных граждан вводят ряд ограничений, в частности людей без Covid-сертификатов не будут пускать в кафе и рестораны.

Ограничения начнут действовать 13 сентября 2021 года.

Кроме ресторанов и кафе, будет ограничен доступ к спортивным залам и клубам. Альтернативой сертификата будет документ о выздоровлении от коронавируса.

Масочный режим будет обязательным во время пребывания в закрытых помещениях, а также в местах массового скопления людей на открытом воздухе.

Вакцинированные сотрудники государственного и частного секторов должны проходить тестирование раз в неделю за свой счет.

Ученики, студенты, работники школ и университетов должны сдавать экспресс-тесты дважды в неделю.

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Студенты будут самостоятельно платить за тестирование, для школьников это будет бесплатно.

Экспресс-тесты будут стоить 10 евро, сообщили представители местных властей.

Сейчас из-за более опасного штамма коронавируса Дельта граждан призывают активнее вакцинироваться от вируса. Прививки спасают от тяжелого течения заболеваемости и смерти.

Источник: Ekathimerini

Фото: Depositphotos

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