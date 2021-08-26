По состоянию на 26 августа 2021 года в Украине выявили 2 278 171 случай коронавируса. За сутки в Украине в два раза увеличился суточный прирост новых больных, их количество — 1 581 (днем ранее — 727).

Среди них — 104 ребенка и 38 медработников.

С начала пандемии вирус унес жизни 53 566 человек, за сутки — 45.

В то же время выздоровели в целом 2 203 429 украинцев, за день — 1 269.

За время распространения вируса в Украине провели 11 880 472 ПЦР-теста, в течение дня — 23 120.

Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (161), Одесской (119) и Харьковской (105) областях.

Статистика:

Винницкая область — 46 случаев;

Волынская область — 16 случаев;

Днепропетровская область — 79 случаев;

Донецкая область — 161 случай;

Житомирская область — 33 случая;

Закарпатская область — 21 случай;

Запорожская область — 54 случая;

Ивано-Франковская область — 23 случая;

Киевская область — 56 случаев;

Кировоградская область — 13 случаев;

Луганская область — 93 случая;

Львовская область — 40 случаев;

Николаевская область — 34 случая;

Одесская область — 119 случаев;

Полтавская область — 40 случаев;

Ровенская область — 41 случай;

Сумская область — 24 случая;

Тернопольская область — 48 случаев;

Харьковская область — 105 случаев;

Херсонская область — 50 случаев;

Хмельницкая область — 48 случаев;

Черкасская область — 35 случаев;

Черновицкая область — 81 случай;

Черниговская область — 57 случаев.

Коронавирус в Украине

В среду, 25 августа 2021 года, в Украине выявили 2 276 590 случаев коронавируса, за сутки было 727 новых больныхи.