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Людмила Грубник |

1 581 случай: в Украине за сутки выявили в два раза больше больных Covid-19

діти, коронавірус

По состоянию на 26 августа 2021 года в Украине выявили 2 278 171 случай коронавируса. За сутки в Украине в два раза увеличился суточный прирост новых больных, их количество — 1 581 (днем ранее — 727).

Среди них — 104 ребенка и 38 медработников.

С начала пандемии вирус унес жизни 53 566 человек, за сутки — 45.

В то же время выздоровели в целом 2 203 429 украинцев, за день — 1 269.

За время распространения вируса в Украине провели 11 880 472 ПЦР-теста, в течение дня — 23 120.

Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (161), Одесской (119) и Харьковской (105) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 46 случаев;
  • Волынская область — 16 случаев;
  • Днепропетровская область — 79 случаев;
  • Донецкая область — 161 случай;
  • Житомирская область — 33 случая;
  • Закарпатская область — 21 случай;
  • Запорожская область — 54 случая;
  • Ивано-Франковская область — 23 случая;
  • Киевская область — 56 случаев;
  • Кировоградская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 93 случая;
  • Львовская область — 40 случаев;
  • Николаевская область — 34 случая;
  • Одесская область — 119 случаев;
  • Полтавская область — 40 случаев;
  • Ровенская область — 41 случай;
  • Сумская область — 24 случая;
  • Тернопольская область — 48 случаев;
  • Харьковская область — 105 случаев;
  • Херсонская область — 50 случаев;
  • Хмельницкая область — 48 случаев;
  • Черкасская область — 35 случаев;
  • Черновицкая область — 81 случай;
  • Черниговская область — 57 случаев.

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В среду, 25 августа 2021 года, в Украине выявили 2 276 590 случаев коронавируса, за сутки было 727 новых больныхи.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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