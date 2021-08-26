По состоянию на 26 августа 2021 года в Украине выявили 2 278 171 случай коронавируса. За сутки в Украине в два раза увеличился суточный прирост новых больных, их количество — 1 581 (днем ранее — 727).
Среди них — 104 ребенка и 38 медработников.
С начала пандемии вирус унес жизни 53 566 человек, за сутки — 45.
В то же время выздоровели в целом 2 203 429 украинцев, за день — 1 269.
За время распространения вируса в Украине провели 11 880 472 ПЦР-теста, в течение дня — 23 120.
Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (161), Одесской (119) и Харьковской (105) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 46 случаев;
- Волынская область — 16 случаев;
- Днепропетровская область — 79 случаев;
- Донецкая область — 161 случай;
- Житомирская область — 33 случая;
- Закарпатская область — 21 случай;
- Запорожская область — 54 случая;
- Ивано-Франковская область — 23 случая;
- Киевская область — 56 случаев;
- Кировоградская область — 13 случаев;
- Луганская область — 93 случая;
- Львовская область — 40 случаев;
- Николаевская область — 34 случая;
- Одесская область — 119 случаев;
- Полтавская область — 40 случаев;
- Ровенская область — 41 случай;
- Сумская область — 24 случая;
- Тернопольская область — 48 случаев;
- Харьковская область — 105 случаев;
- Херсонская область — 50 случаев;
- Хмельницкая область — 48 случаев;
- Черкасская область — 35 случаев;
- Черновицкая область — 81 случай;
- Черниговская область — 57 случаев.
Коронавирус в Украине
В среду, 25 августа 2021 года, в Украине выявили 2 276 590 случаев коронавируса, за сутки было 727 новых больныхи.