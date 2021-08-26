Семь доз Covid-вакцин: колумбиец получил прививки разными препаратами

В Колумбии мужчина старше 60 лет получил семь прививок от Covid-19. Его прививали четырьмя разными вакцинами от коронавируса. По этому факту начато расследование, чтобы узнать, не было ли еще таких случаев.

Как сообщила представитель системы здравоохранения Миерланди Торрес, мужчина имеет явные проблемы с психикой.

— Человек, которому делали вакцинацию семь раз в разных мегацентрах города, уже полностью идентифицирован, это человек старше 60 лет с очевидными психологическими проблемами”, — говорится в сообщении.

Вакцинировали колумбийца препаратами SinoVac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. В Минздраве заявили, что после семикратной прививки у человека не было каких-либо реакций.

— Это явно свидетельствует о недостатках, которые мы имеем в информационных системах, чтобы получать данные о вакцинированных людях в режиме реального времени, и очевидно, что такая ситуация затрудняет немедленное обнаружение подобных случаев и получение информации в течение более длительного периода времени, — заявила Торрес.

Власти утверждают, что мужчина не понесет никакого наказания за семикратную вакцинацию, они стараются найти других людей, которые также могли получить больше прививок, чем рекомендовано.

В стране также были внедрены инструменты, которые предотвращают подобные случаи.

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