В Украине продолжает расти количество новых случаев штамма коронавируса Дельта. Но система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны Covid-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, еще 5 августа в стране было 147 случаев штамма Дельта, а уже 20 августа — 520. В связи с этим в течение лета система здравоохранения на всех уровнях готовились к возможным вспышкам болезни.

— Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны Covid-19, вызванной штаммом Дельта. Но помните, что обычные профилактические меры (ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдение физической дистанции) смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования Covid-19, — отметил Кузин.

Он подчеркнул, что только вакцинация может защитить от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от коронавируса.

Сейчас в Украине уже подготовили 256 больниц, оказывающих специализированную помощь больным Covid-19. Мощность насчитывает почти 39 тыс. койко-мест, из них 96 % обеспечены кислородом. В областях закупили и получили 14 790 кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов.

Также в стране есть запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на определение антигена.

В Минздраве сообщили, что 22-23 августа Украина получила от Польши гуманитарную помощь: кислородные концентраторы, кардиомониторы, пульсоксиметры, медицинские перчатки, маски хирургические и тому подобное.

В Украине в четвертом квартале 2021 года планируют запустить секвенирование лабораторных образцов в собственной референс-лаборатории ГУ Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Таким образом штамм Дельта смогут диагностировать на областном и национальном уровне.

По состоянию на 26 августа в Украине зафиксировали 1 581 новый случай коронавируса за сутки. Выздороветь удалось 1 269 людям, а умерли – 45 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (161), Одесской (119) и Харьковской (105) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.