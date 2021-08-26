Американская авиакомпания Delta Air Lines планирует обязать всех работников без прививки от коронавируса еженедельно проходить тесты, а также платить ежемесячно $200.

Об этом сообщил руководитель компании Эд Бастиан.

— Хотя мы можем гордиться нашим уровнем вакцинации — 75%, агрессивность нового штамма означает, что нам нужно вакцинировать как можно больше наших людей и как можно ближе к 100%, — отметил Эд Бастиан.

Кроме того, с 1 ноября 2021 года все сотрудники компании без прививки, которые зарегистрированы в плане медицинского обслуживания на базе учетной записи Delta, будут ежемесячно дополнительно платить $200.

По информации авиакомпании, средняя стоимость пребывания сотрудника с коронавирусом в больнице обошлась Delta в $50 тыс. на человека.

— Дополнительная плата необходима для устранения финансового риска, который создает для нашей компании отказ сотрудника от вакцинации, — говорится в заявлении авиакомпании.

Вакцинация в США длится с декабря 2020 года. Несмотря на это, стране пока не удалось достичь желаемых показателей. В то же время в США циркулирует более опасный штамм Дельта, и только вакцинация от коронавируса спасает от тяжелых последствий болезни.

Источник: Delta News Hub