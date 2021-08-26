Компания-производитель вакцины от коронавируса Moderna приостановила поставки своего вещества из-за проблем на производстве.

Речь идет об около 1,63 млн дозах вакцины, которые должна была получить Япония.

Произошло загрязнение флаконов твердыми частицами. По предварительной информации, это случилось во время фасовки препарата на производственной линии в Испании.

Сейчас представители компании Moderna изучают этот вопрос со своим партнером Takeda Pharmaceutical и регулирующими органами страны.

В то же время испанская компания Rovi, которая занимается разливом вакцины для рынков за пределами США, пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

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Изначально поступили жалобы на партию вакцины, в которой было 565 400 доз. Однако компания в целях осторожности приостановила поставки и двух других.

Власти Японии, заботясь о безопасности граждан, заявили о решении не принимать отдельные партии вакцины от коронавируса Moderna. Помимо Moderna, в стране делают прививки гражданам вакцинами производства Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Источник: The Guardian