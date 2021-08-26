В случае следующей вспышки коронавируса в Киеве местные власти не планируют закрывать детские сады и начальные классы школ на карантин.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— С апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования. Педагоги являются приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве работают 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садиков и других учебных заведений города. Сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован, — отметил Виталий Кличко.

Глава города обратился к работникам школ и детских садов и призвал их активно вакцинироваться, чем позаботиться о своей безопасности и здоровье воспитанников учреждений.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Работники образовательной сферы получили прививки одними из первых.

В то же время в Минздраве сообщили, что школы продолжат работать даже в красной зоне карантина при условии, что 80% коллектива получили прививки.