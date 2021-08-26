В Украине операции по трансплантации органов дешевле, чем в Беларуси и странах Европейского Союза. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью одному из изданий.

Он рассказал о тарифах на трансплантацию органов, и как они изменились.

трансплантация печени от живого донора — 1 579 165 грн (в 2020 году — 971 169 грн);

трансплантация печени от умершего донора – 1 428 734 грн (в 2020 – 929 125 грн);

трансплантация почки от умершего донора — 801 071 грн (в прошлом году-397 884 грн);

трансплантация почки от живого донора — 788 314 грн (в прошлом году — 357 359 грн);

трансплантация костного мозга (ТКМ) от неродственного донора – 2 484 470 грн (2020 – 1 360 141, 36 грн);

ТКМ от семейного донора — 1 874 969,08 грн (2020 – 1 360 141,36 грн).

Министр уточнил относительно изменения тарифов на пересадку сердца. По его словам, центры сами разрабатывают расчеты, анализируя опыт выполненных операций, тарифы будут повышаться.

— У нас конкурентные цены, однако ниже, чем в соседней Беларуси. Не говорю уже о странах Европы, где первенство в очереди предоставляется своим гражданам, — говорит Ляшко.

Он добавил, что тарифы в Украине позволяют развивать и саму медицинскую сферу – трансплантацию, поскольку в них входит зарплата медработников, обновление оборудования, возможность лабораторного сопровождения.

В рамках пилотного проекта для украинцев трансплантации — бесплатные.

25 августа во Львове открыли первый в Украине центр трансплантологии. Он имеет отдельную реанимацию, операционные и отделение, в котором будут ухаживать за пациентами с пересаженными органами.

Сейчас клиническая больница скорой медицинской помощи Львова — в лидерах украинской трансплантации. С начала 2021 года там пересажено 32 органа, а всего выполнено уже 54 трансплантации.