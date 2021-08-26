Перед поступлением в школу ребенку обязательно нужно пройти углубленный медицинский профилактический осмотр и получить справки.

Минздрав рекомендует обратиться к педиатру или семейному врачу, с которым подписана декларация. Врач даст направление к узким специалистам, на лабораторные исследования. При необходимости врач направит на прививку.

Для ребенка, который состоит на диспансерном учете у любого специалиста, нужен его осмотр и заключение.

После того, как вы с ребенком пройдете всех указанных врачей-специалистов, педиатр или семейный врач выдает справку по форме №086-1/о.

В справке указываются:

фамилия и имя ребенка, дата его рождения и пол;

место проживания ребенка, телефон родителей;

наименование общеобразовательного учебного заведения, класс;

дата проведения обязательного медицинского профилактического осмотра (а также дата предыдущего профосмотра и рекомендуемая дата следующего);

заключение о состоянии здоровья ребенка (если школьник имеет какое-либо заболевание, то по решению одного из родителей, в этой справке может быть сделана соответствующая запись);

группа для занятий физической культурой;

рекомендации.

Справка формы № 063/о Карта профилактических прививок

Обязательно нужна первоклассникам. Данные этой справки позволят медицинским работникам учебных заведений ознакомиться с наличием или отсутствием прививок у конкретного ребенка.

Данные этой справки позволят медицинским работникам учебных заведений ознакомиться с наличием или отсутствием прививок у конкретного ребенка. Содержит информацию о проведении вакцинации или ревакцинации, а также о туберкулиновых пробах.

Если ребенок был вакцинирован вовремя по Календарю профилактических прививок, то с 7 до 14 лет ему не нужно проводить вакцинацию или ревакцинацию.

ему не нужно проводить вакцинацию или ревакцинацию. Соответственно, данные в карте профилактических прививок не обновляются и справка не нужна, сообщает Минздрав.

Если у родителей возникнут вопросы по справке о состоянии здоровья ребенка, или же возникнут недоразумения в школе, то за дополнительной информацией стоит обращаться к семейному врачу или педиатру.

Справки о посещении бассейна, если таковой имеется в школе, и в спортивные секции предоставляются отдельно.

В Украине обновили школьное меню. С 1 сентября этого года школьники будут иметь более здоровые и полезные блюда в школьных столовых.