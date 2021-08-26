В Минздраве вводят новую систему подготовки врачей-интернов. В Министерстве юстиции зарегистрировали приказ Минздрава от 22 июня 2021 года № 1254 Об утверждении Положения про интернатуру и вторичную лекарственную (провизорскую) специализацию.

— Мы вводим управляемую систему подготовки врачей-интернов, чтобы Украина в случае наступления кризиса вновь не оказалась без специалистов нужных профессий, — комментирует приказ министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Предполагается, что со следующего года именно МОЗ будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, учитывая кадровые потребности в государстве. Также министерство будет утверждать перечень баз стажировки врачей-интернов.

Основные изменения для выпускников высших учебных заведений:

конкурс по рейтингу — будет учитываться средний балл, результаты КРОК-2 и объективного структурированного практического (клинического) экзамена;

электронная система соответствующего рейтингового распределения — выпускник вуза самостоятельно выбирает желаемую специальность, базу стажировки и учреждение высшего образования, где будет проходить подготовку в интернатуре, а также определяет свои приоритеты среди них (возможно определить топ-5).

Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины и вузами будут ежегодно разрабатывать критерии определения баз стажировки. Будущие врачи будут проходить подготовку в интернатуре только в тех учреждениях здравоохранения, где можно получить современные знания и необходимые практические навыки.

Государственный заказ на подготовку врачей-интернов также будет формироваться в Минздраве с учетом реальных кадровых потребностей отрасли.

Минздрав подчеркивает, что именно обеспечение высокого уровня медицинского образования, науки и развития кадрового потенциала путем внедрения новой модели интернатуры с учетом международного опыта и модернизации системы непрерывного профессионального развития даст возможность создать сбалансированную систему здравоохранения.

В этом году министерство заказало обучение 4 658 будущих врачей за средства государственного бюджета. Такое количество бюджетных мест для абитуриентов 2021 года вступления будет размещено в 14 учреждениях высшего образования, которые относятся к сфере управления министерства.

Сегодня в Украине насчитывается 19 государственных и частных высших учебных медицинских заведений, в которых обучается более 90 тыс. студентов. В медицинском высшем образовании появились новые специальности: медицинская психология, физическая терапия, эрготерапия, общественное здоровье, косметология, пластическая и реконструктивная хирургия и тому подобное. Все это очень востребованные профессии. Каждая по-своему уникальна и незаменима. Многих студентов начала интересовать медицинская генетика, болезни метаболизма, IT-технологии в медицине.