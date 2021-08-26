В Украине в ноябре этого года могут ввести локдаун. Это может произойти из-за ухудшения ситуации с Covid-19, когда страна приблизится к красной зоне эпидемической опасности.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии одному из изданий.

— Согласно сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, — отметил он.

По словам Кузина, локдаун можно оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить, если украинцы будут вакцинироваться от коронавируса и будут придерживаться социальной дистанции.

Он добавил, что местные власти принимают решение относительно карантинных ограничений. Но если ситуация сильно ухудшится, то локдаун во всей стране могут ввести на национальном уровне.

Кузин утверждает, что сейчас ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом есть во всех регионах. Но в зоне риска восточные и западные области, где фиксируют больше больных, чем в других областях.

По состоянию на 26 августа в Украине зафиксировали 1 581 новый случай коронавируса за сутки. Выздороветь удалось 1 269 людям, а умерли – 45 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (161), Одесской (119) и Харьковской (105) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник: BBC Украина