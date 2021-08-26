В Украине 1 сентября начнется новый учебный год, который будет проходить в обычном режиме работы. Поэтому есть риск вспышки коронавируса среди детей.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии одному из изданий.

— Среди детей риск возникновения вспышки существует. Примером является ситуация в одном из детских лагерей, — отметила она.

Эпидемиолог утверждает, что сейчас есть разговоры о вакцинации от коронавируса всех детей. Чтобы это реализовали, необходимо подготовить нормативную базу, распорядительные документы, которые будут вводить эту вакцинацию.

Недавно Министерство здравоохранения рекомендовало делать прививки от Covid-19 детям от 12 лет. Однако не всем, а только тем, у кого есть хронические заболевания или же другие важные основания.

Относительно возникновения вспышки коронавируса в детском лагере, то примером является одесская Молодая гвардия, где 16 августа болезнь подтвердили у 42 детей и двух работников. А по состоянию на 24 августа в детском лагере Covid-19 зафиксировали уже у 81 человека.

Кроме того, у 30 детей и трех взрослых зафиксировали штамм коронавируса Дельта. Инфицирование этим вариантом подтвердила киевская лаборатория.