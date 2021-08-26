Как настроить распорядок дня ребенка на школьный лад? С чего следует начинать подготовку к школе и чего ни в коем случае не следует делать? Прокомментировать эти и некоторые другие, не менее актуальные школьно-подготовительные вопросы Факты ICTV попросили кандидата психологических наук, психолога высшей категории Ирину Шевченко.

— Начнем с того, что первые дни школьных будней – стресс не только для детей, но и для их родителей. Ведь длительные летние каникулы сделали свое дело, качественно изменив распорядок дня, который теперь придется кардинально менять, — отметила Ирина Шевченко.

По ее словам, чтобы этот нелегкий процесс прошел максимально спокойно и разумно, папам и мамам разумнее начать его с себя. Именно от их душевного равновесия и позитивного настроя во многом будет зависеть успех адаптации их чада к школьному распорядку.

Сдвигаем время сна

Крайне важно начать с режима сна. Полноценный ночной отдых – залог того, что сентябрь не сольется для ребенка в сплошную полосу недосыпа, вялости, дневной сонливости и плохого настроения.

Психолог рекомендуем сдвигать время отхода ко сну постепенно, минут на 15-20 раньше того времени, когда ребенок засыпал во время каникул.

Также, по возможности, хотя бы за пару часов до сна нужно постараться приглушить физическую активность ребенка. Если почитать книжку или поиграть в спокойные настольные игры, это поможет ему расслабиться, успокоиться и быстрее заснуть.

Активность – в движении

Опять-таки, по мере сил и возможностей, родителям следует как можно чаще отрывать ребенка от монитора компьютера, предлагая ему поиграть во дворе с друзьями, погонять мяч или, к примеру, отправиться с младшим братом на прогулку. Свежий воздух и движение сделают без пяти минут школьника более энергичным, бодрым, активным, подвижным. Физический тонус в сочетании с полноценным сном здорово помогут комфортнее пережить первые школьные дни.

Альтернатива бутербродам и снекам

Одна из главных проблем постлетнего режима с его легкими, когда захочеться, перекусами – переход на полноценное питание. В том смысле, что перед школой следует, к примеру, плотно и калорийно позавтракать, чтобы продержаться несколько уроков без навязчивых мыслей о пирожке в столовой.

— С этой задачей не получится справиться, если родители пойдут по пути наименьшего сопротивления, предлагая ребенку на завтрак быстрые снеки или банальные бутерброды, — убеждена психолог высшей категории.

Во-первых, долговременной сытости эти продукты не дадут. Во-вторых, о какой пользе для организма можно говорить в контексте сверх меры сладких кукурузных хлопьев или куска хлеба со сливочным маслом и колбасой? Такая еда еще больше вгонит ребенка в сонливость, раздражительность и вялость.

Вспомнить если не все, то хотя бы что-то

Очень эффективно помогут настроить ребенка на школьный лад импровизированные занятия по повторению пройденного. Их можно организовать в виде игры, где ребенок в роли учителя будет задавать вам вопросы, например, по таблице умножения или правилам английского языка. Хотя бы час в день, но такие домашние уроки на самом деле очень полезны прежде всего для психологического настроя ребенка, который уже не будет воспринимать начало школы как что-то неотвратимо трагическое и крайне неприятное.

Этой же цели поспособствуют и веселые сборы школьного ранца, принадлежности для которого пусть ребенок сам выберет — на свой вкус (но, разумеется, в пределах разумного) на школьной ярмарке. После чего можно отпраздновать проводы лета походом в кафе или развлекательный центр.

Одним словом, основная задача родителей в эти последние дни каникул – переключить внимание ребенка с летнего раздолья на полную новых впечатлений и новых друзей школьную жизнь, которая на самом деле не менее, чем лето, интересна и увлекательна.