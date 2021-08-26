Количество больных коронавирусом в мире может увеличиться в течение следующих трех месяцев.
Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве. Он призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии этой осенью.
— Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее, — отметил он.
Гебрейесус утверждает, что ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.
Он добавил, что после двух месяцев роста количества больных, на прошлой неделе цифры стабилизировались. Но уровень заболеваемости остается высоким: в мире зафиксировано 4,5 млн случаев болезни и 68 тыс. смертей.
В то же время реальное количество больных по всему миру существенно отличается от статистики организации.
По состоянию на 26 августа в Украине зафиксировали 1 581 новый случай коронавируса за сутки. Выздороветь удалось 1 269 людям, а умерли — 45 пациентов. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.