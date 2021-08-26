В случае локдауна в Украине из-за ухудшения общей ситуации с коронавирусом вакцинированные украинцы могут иметь ряд привилегий. Власти страны анонсируют их, однако пока не уточняют, о каких преимуществах идет речь.

По словам главы Комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Михаила Радуцкого, пока нет смысла закрывать на локдаун всю страну, ведь эпидобстановка в каждом регионе разная. Действующая модель карантина все еще актуальна.

— Ничего нового в модели карантина нет. Единственное — есть планы Минздрава, и я их поддерживаю. Если будут жесткие ограничения в стране, то предприятия и компании, у которых 80% привитых сотрудников, смогут не закрываться. Такую норму уже утвердили для школ, — отметил Михаил Радуцкий.

Что касается работы общественных заведений, то представители Союза украинских предпринимателей сообщают — Минздрав обещал не закрывать их, если они будут пускать и обслуживать только граждан с прививкой.

Есть предварительная информация и по поводу ТРЦ, для них разработают специальную систему пропусков и предварительной записи. Посетители без укола смогут сдать тест на коронавирус на месте. О других привилегиях для вакцинированных пока не сообщается.