Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе от 26 августа 2021

В мире по состоянию на 26 августа подтвердилось 215 млн случаев Covid-19, а за сутки – 294 тыс.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 августа 2021 года в Украине выявили 2 278 171 случай коронавируса. За сутки в Украине вдвое увеличился суточный прирост новых больных, их количество — 1 581 (днем ранее было 727). Среди них — 104 ребенка и 38 медработников.

Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (161), Одесской (119) и Харьковской (105) областях.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Прививки проводят вакцинами разных производителей. Больше всего украинцев получили укол веществами от Pfizer и Sinovac. По информации Минздрава, по состоянию на 26 августа 2021 года в Украине вакцинировали 5 152 292 человека.

В Украине продолжает расти количество новых случаев штамма коронавируса Дельта. Но система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны Covid-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В Украине школьники могут снова уйти на дистанционное обучение, если ситуация с заболеваемостью на коронавирус в стране ухудшится. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии одному из украинских телеканалов.

В начале осени Украина может выйти из зеленой зоны карантина, это может произойти уже через две-три недели. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в эфире одного из украинских телеканалов.

Рост заболеваемости в Украине и мобильные госпитали в Австралии: Covid-новости 26 августа / 2 фотографии

Коронавирус в мире

ВОЗ. Специалисты Всемирной организации здравоохранения продолжают рассматривать все гипотезы о происхождении коронавируса, в частности то, что опасный вирус создали искусственным путем в лаборатории. Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

Количество больных коронавирусом в мире может увеличиться в течение следующих трех месяцев. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве. Он призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии этой осенью.

В Колумбии мужчина старше 60 лет получил семь прививок от Covid-19. Его прививали четырьмя разными вакцинами от коронавируса. По этому факту начато расследование, чтобы узнать, не было ли еще таких случаев.

Испания. Компания-производитель вакцины от коронавируса Moderna приостановила поставки своего вещества из-за проблем на производстве. Речь идет об около 1,63 млн доз вакцины, которые должна была получить Япония. Произошло загрязнение флаконов твердыми частицами. По предварительной информации, это случилось во время фасовки препарата на производственной линии в Испании.

США. Американская авиакомпания Delta Air Lines планирует обязать всех работников без прививки от коронавируса еженедельно проходить тесты, а также платить ежемесячно $200. Об этом сообщил руководитель компании Эд Бастиан.

Австралия. В австралийском Сиднее на улице установили палатки для оказания экстренной помощи людям с коронавирусом. Их развернули две крупные больницы города из-за сложной эпидситуации. В Австралии сейчас циркулирует более опасный штам коронавируса Дельта, в связи с чем почти ежедневно фиксируются антирекорды суточного прироста новых больных.

В Италии могут ввести обязательную вакцинацию от Covid-19. Планируется, что решение будет принято в октябре, учитывая ситуацию с прививками в ​​стране. Правительство Италии отметило, что, если это решение об обязательной иммунизации будет одобрено, вакцинироваться необходимо будет и детям старше 12 лет, и взрослым.

ЕС. Из-за роста заболеваемости Covid-19 в некоторых регионах Европейский Союз намерен изъять шесть стран из списка государств, для которых ранее было рекомендовано снять ограничения на въезд. Речь идет о Косово, Черногории, Северной Македонии, Израиле, Ливане и США.