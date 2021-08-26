Во Львовской области врачи спасли жизнь 14-летнего подростка, у которого диагностировали разрыв почки и гематому печени.

Об этом сообщили во Львовской детской больнице Охматдет. В середине августа мальчик был на стадионе в Стрые, как вдруг споткнулся и упал на металлическую урну.

Парень пришел домой и вырвал. Но только на следующее утро признался о травме отца, когда увидел кровь в моче и испугался. С разрывом почки подросток попал сначала в Стрыйскую районную больницу, а уже потом в Охматдет.

В детской больнице специалисты обнаружили, что в результате удара почка почти разорвалась, но магистральные сосуды не пострадали, поэтому хирурги попытались спасти почку.

— Команда урологов сшила почку так, что обе ее части сохранили функциональность. Ребенок будет иметь обе почки!,- рассказали в Охматдет.

14-летний пациент провел в больнице более двух недель. Сейчас он уже сам ходит, мочевыделительная система хорошо работает. Врачи продолжают следить за тем, как влияет на отток мочи послеоперационный рубец. 26 августа парня выписывают из больницы.

Недавно во львовском Охматдете врачам удалось сформировать часть пищевода 4-месячному ребенку. Она родилась с изъяном — атрезия пищевода. Сейчас ребенок уже нормально растет и развивается. Некоторое время за младенцем ухаживали врачи, ведь родители отказались от него еще в роддоме. Но Ромчик уже обрел новую семью.

Источник: Львовская областная детская клиническая больница Охматдет

Фото: Минздрав