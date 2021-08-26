Вспышка штамма Дельта в Сиднее: в городе разворачивают мобильные госпитали

В австралийском городе Сиднее на улице установили палатки для оказания экстренной помощи людям с коронавирусом.

Их развернули две крупные больницы города из-за сложной эпидситуации.

В Австралии сейчас циркулирует более опасный штам коронавируса Дельта, в связи с чем почти ежедневно фиксируются антирекорды суточного прироста новых больных. В частности, в среду было 919 новых случаев (самый высокий показатель).

Чтобы помочь разгрузить больницы и справиться с увеличением числа пациентов, в Сиднее решили создать такие мобильные госпитали. Их оборудовали всем необходимым для приема больных коронавирусом.

Индийский штам коронавируса Дельта спровоцировал ухудшение эпидситуации в Индии весной 2021 года. Там фиксировалось увеличение количества новых больных и летальных случаев.

Позже он распространился в других странах. Сейчас ухудшение обстановки наблюдается в США, Австралии, отдельных странах Европы.

Мутацию выявили и в Украине. Специалисты считают, что именно она станет причиной очередной волны пандемии коронавируса осенью 2021 года.

Источник: The Jakarta Post