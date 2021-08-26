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Факты / Lifestyle / Здоровье
Максим Зайченко |

В приложении Дія появится возможность дать согласие на посмертное донорство

Виктор Ляшко

В приложении госуслуг Дія появится раздел, где можно будет оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Предполагается, что эта информация будет доступной только после смерти.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Укринформу.

— Там должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о высшем проявлении жертвенности, сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи, — отметил министр.

Ляшко добавил, что эта информация должна стать доступной, если человеку констатировали смерть мозга. После этого ему сформируют карточку потенциального донора в Единой государственной информационной системе трансплантации.

— Когда эти работы будут завершены, мы начнем информационную кампанию по популяризации донорства органов, — заявил Ляшко.

Напомним, ранее в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова открыли первый в Украине центр трансплантологии специально к 30-летию независимости Украины.

В центре уже состоялись первая трансплантация почек. Родственники 61-летнего жителя Львовской области, который умер от инсульта, дали согласие на забор органов.

Источник: Укринформ

Фото: УНИАН

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