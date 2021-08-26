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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

В первой половине сентября Украина может выйти из зеленой зоны карантина — KSE

коронавірус, карантин

В начале осени Украина может выйти из зеленой зоны карантина, это может произойти уже через две-три недели.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в эфире одного из украинских телеканалов.

— Мы ожидаем, что в первой половине сентября Украина уже может с большой вероятностью выйти из зеленого уровня, и мы увидим снова цветные регионы с различными уровнями эпидемиологической опасности, — отметил Юрий Ганиченко.

По словам спикера, в Украине сохраняется риск вспышки заболеваемости коронавирусом, он даже увеличивается.

Из-за этого в стране могут усилить карантин.

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После весеннего обострения ситуации с коронавирусом в Украине летом общая обстановка значительно улучшилась. Однако в стране выявили более опасный штамм коронавируса Дельта, который уже продемонстрировал свою способность вызывать рост количества новых больных и летальных случаев.

Именно с ним связывают очередное обострение эпидситуации в Украине. Поэтому граждан призывают активно вакцинироваться.

Источник: 24 канал

Фото: Depositphotos

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