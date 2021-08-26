Специалисты Всемирной организации здравоохранения продолжают рассматривать все гипотезы о происхождении коронавируса, в частности то, что опасный вирус создали искусственным путем в лаборатории.

Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

— Все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе. Некоторые из них более вероятны, чем другие, учитывая текущий анализ, но все эти гипотезы требуют дальнейшего исследования, — уточнил Майкл Райан.

По его словам, ВОЗ в дальнейшем будет изучать все версии происхождения коронавируса.

В то же время он отметил, что китайские ученые проводят собственное исследование, и организация также ждет его результаты.

Прошло уже почти два года с момента, когда на планете выявили новый вирус, который кардинально изменил жизнь человечества. Ученые с разных стран пытаются выяснить происхождение коронавируса, однако пока безуспешно. Миссия в китайский Ухань, где впервые зафиксировали вирус, не дала результатов. Президент США Джо Байден поручил разведке изучить вопрос, но пока не было сделано никаких официальных выводов.

Источник: The Guardian