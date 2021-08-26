В Италии могут ввести обязательную вакцинацию от Covid-19. Планируется, что решение будет принято в октябре, учитывая ситуацию с прививками в ​​стране.

Правительство Италии отметило, что если это решение об обязательной иммунизации будет одобрено, вакцинироваться необходимо будет и детям старше 12 лет, и взрослым.

Это нужно для того, чтобы популяризировать использование зеленых пропусков, распространив их действие на госслужбу, общественный транспорт и рабочие места в частном секторе.

В частности, чтобы воспользоваться общественным транспортом или прийти на работу, необходимо будет предоставить отрицательный тест на Covid-19 или справку о вакцинации.

Таким образом в стране планируют привить 7 млн ​​человек из тех 14 млн, которые все еще не определились с вакцинацией.

В США объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для 1,3 млн людей, находящихся на военной службе. Президент США Джо Байден ранее объявил, что все федеральные служащие должны вакцинироваться или проходить регулярное тестирование.

Источник: La Repubblica.