Нередко украинцы страдают от психологического домашнего насилия. Его жертвами бывают как дети и женщины, так и мужчины.
Один из членов семьи использует свое преимущество (например, возраст, авторитетность, физическую силу) и унижает или обесценивает других.
Кроме того, может происходить игнорирование потребностей и чувств человека, который становится жертвой.
Психологическое насилие можно распознать.
Проявления психологического насилия:
- критика, оскорбления в адрес жертвы, обвинения, унижения;
- манипулирование и чрезмерный контроль над жизнью человека;
- игнорирование как своеобразный способ наказания;
- отказ общаться как способ заставить жертву чувствовать себя виноватой;
- изолирование от общения с другими.
На подобное поведение не стоит закрывать глаза, а при возможности сообщать о нем другим членам семьи, работникам детских садов, школ.
Больше информации можно найти на Viber-канале Stop abuse Ukraine, который создали Институт когнитивного моделирования, Фонд Маша Маши Ефросининой и Общество Красного Креста Украины в рамках кампании по противодействию домашнему насилию.