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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Как распознать психологическое насилие дома — основные признаки

насильство, насилля, насилие

Нередко украинцы страдают от психологического домашнего насилия. Его жертвами бывают как дети и женщины, так и мужчины.

Один из членов семьи использует свое преимущество (например, возраст, авторитетность, физическую силу) и унижает или обесценивает других.

Кроме того, может происходить игнорирование потребностей и чувств человека, который становится жертвой.

Психологическое насилие можно распознать.

Проявления психологического насилия:

  • критика, оскорбления в адрес жертвы, обвинения, унижения;
  • манипулирование и чрезмерный контроль над жизнью человека;
  • игнорирование как своеобразный способ наказания;
  • отказ общаться как способ заставить жертву чувствовать себя виноватой;
  • изолирование от общения с другими.
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На подобное поведение не стоит закрывать глаза, а при возможности сообщать о нем другим членам семьи, работникам детских садов, школ.

Больше информации можно найти на Viber-канале Stop abuse Ukraine, который создали Институт когнитивного моделирования, Фонд Маша Маши Ефросининой и Общество Красного Креста Украины в рамках кампании по противодействию домашнему насилию.

Фото: Depositphotos

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