Нередко украинцы страдают от психологического домашнего насилия. Его жертвами бывают как дети и женщины, так и мужчины.

Один из членов семьи использует свое преимущество (например, возраст, авторитетность, физическую силу) и унижает или обесценивает других.

Кроме того, может происходить игнорирование потребностей и чувств человека, который становится жертвой.

Психологическое насилие можно распознать.

Проявления психологического насилия:

критика, оскорбления в адрес жертвы, обвинения, унижения;

манипулирование и чрезмерный контроль над жизнью человека;

игнорирование как своеобразный способ наказания;

отказ общаться как способ заставить жертву чувствовать себя виноватой;

изолирование от общения с другими.

На подобное поведение не стоит закрывать глаза, а при возможности сообщать о нем другим членам семьи, работникам детских садов, школ.

Больше информации можно найти на Viber-канале Stop abuse Ukraine, который создали Институт когнитивного моделирования, Фонд Маша Маши Ефросининой и Общество Красного Креста Украины в рамках кампании по противодействию домашнему насилию.