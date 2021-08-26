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Людмила Грубник |

Какой Covid-вакциной украинцы иммунизируются чаще всего — список

Вакцинація

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Прививки проводят вакцинами разных производителей. Больше всего украинцев получили укол веществами от Pfizer и Sinovac.

По информации Минздрава, по состоянию на 26 августа 2021 года в Украине вакцинировали 5 152 292 человека.

Первую дозу получили 5 152 290 украинцев, две — 3 310 320.

В ведомстве также рассказали, сколько людей иммунизированы вакцинами различных компаний-производителей.

Статистика:

  • Comirnaty (Pfizer и BioNTech) — 1 715 589;
  • CoronaVac (Sinovac) — 1 423 002;
  • Moderna — 1 071 324;
  • CoviShield (AstraZeneca) — 487 187;
  • AstraZeneca — 438 229;
  • Janssen (Johnson&Johnson) — 16 961.
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В то же время за сутки 162 410 граждан страны получили прививки от коронавируса. Сейчас в стране продолжается иммунизация вакцинами от Pfizer, Sinovac, Moderna и AstraZeneca. Однако ни одного укола не было сделано веществами CoviShield и Janssen.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с февраля 2021 года, страна начала этот процесс позже, чем другие государства. Сначала прививки делали медикам, военным и педагогам. С июля 2021 года укол могут получить все желающие украинцы старше 18 лет.

Минздрав также рекомендовал прививать беременных женщин.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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