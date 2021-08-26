Согласно исследованию, представленному на Конгрессе ESC (крупнейший в мире конгресс по сердечно-сосудистым заболеваниям Европейского общества кардиологов) в августе 2021 года, соблюдение нормы гидратации (содержание воды в организме) на протяжении всей жизни может снизить риск развития сердечной недостаточности.

— Наше исследование показывает, что поддержание хорошей гидратации может предотвратить или замедлить изменения в сердце, которые приводят к сердечной недостаточности, — сказала автор исследования, профессор Национального института сердца, легких и крови, входящего в состав Национальных институтов здравоохранения США Наталья Дмитриева.

По ее словам, очень важно обращать внимание на количество жидкости, которое мы потребляем каждый день, и принимать меры, если мы обнаруживаем, что пьем слишком мало.

Рекомендации по суточному потреблению жидкости варьируются от 1,6 до 2,1 литра для женщин и от 2 до 3 литров для мужчин. Однако мировые опросы показали, что многие люди не достигают даже нижней границы этих диапазонов.

Натрий сыворотки является точным показателем гидратации: когда люди пьют меньше жидкости, концентрация натрия в сыворотке увеличивается. Затем организм пытается сохранить воду, активируя процессы, которые, как известно, способствуют развитию сердечной недостаточности.

— Естественно думать, что гидратация и уровень натрия в сыворотке крови должны меняться день ото дня в зависимости от того, сколько мы пьем каждый день, — сказала ученая.

Однако, по ее словам, концентрация натрия в сыворотке остается в узком диапазоне в течение длительных периодов времени.

В этом исследовании изучалось, может ли концентрация натрия в сыворотке крови в среднем возрасте предсказывать развитие сердечной недостаточности через 25 лет.

Исследователи также изучили связь между гидратацией и утолщением стенок основной насосной камеры сердца (левого желудочка), называемой гипертрофией левого желудочка, которая является предвестником диагноза сердечной недостаточности.

Анализ был проведен с участием более 15 тыс. пациентов. На момент набора участникам было от 44 до 66 лет, их оценивали за пять посещений до наступления возраста от 70 до 90 лет.

Результаты показали, хорошая гидратация на протяжении всей жизни может снизить риск развития гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности.

Кроме того, в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний может помочь вывод исследователей о том, что уровень натрия в сыворотке, превышающий норму в 142 ммоль/л, увеличивает риск побочных эффектов в сердце. Этот уровень не будет отмечен как отклонение от нормы в результатах лабораторных анализов, но может использоваться врачами во время регулярных медицинских осмотров для выявления людей, у которых есть проблемы с полноценным потреблением жидкости.