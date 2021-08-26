Из-за роста заболеваемости Covid-19 в некоторых регионах Европейский Союз намерен изъять шесть стран из списка государств, для которых ранее было рекомендовано снять ограничения на въезд.

— ЕС намерен вывести Косово, Черногорию и Северную Македонию из рекомендованного списка третьих стран, для которых ограничения на поездки в ЕС должны быть отменены, после роста количества случаев Covid-19. Израиль, Ливан и США также планируют вывести, — отметил корреспондент Радио Свобода Рікард Джозвяк.

Он добавил, что в ближайшее время этот список будет обновлен.

Украинцев это пока не касается. Украинский Covid-сертификат в приложении Дія будут принимать в ЕС наравне с цифровыми сертификатами Евросоюза. В свою очередь Украина дает согласие на цифровые сертификаты ЕС.

Страна подключена к единой системе ЕС (trust framework for the EU Digital Covid Certificate). Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский Союз и теперь признается для предъявления внутри стран ЕС.

Источник: Рикардо Джозвяк в Twitter.