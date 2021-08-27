Японские исследователи-новаторы разработали наушники, которые могут определить, насколько вы пьяны. Устройство измеряет концентрацию алкоголя в крови в реальном времени, как придорожный алкотестер. А все дело в том, что наши уши выделяют пары алкоголя так же, как наше дыхание.

Похоже, вы перебрали, сэр

Ученые медицинского и стоматологического университетов Токио, несомненно, претендуют на получение Шнобелевской премии. Они модифицировали пару коммерческих наушников для сбора газа, выделяющегося из кожи ушей человека.

Наушники прикреплены к датчику паров этанола, который называется биосонайфер. Датчик загорается, если обнаруживает пары этанола. Чем ярче свет, тем больше вы “оштукатурены”.

Зажигаем для науки

Ученые наняли трех добровольцев, чтобы проверить наушники, и предложили им выпить 0,4 г алкоголя на килограмм веса тела. Это примерно три стандартных напитка для человека весом 80 кг.

Наушники контролировали испарения спирта, выходящие из ушей добровольцев, в течение немногим более двух часов. Они также регулярно измеряли концентрацию алкоголя в дыхании.

В ушах это есть

Японская исследовательская группа не впервые пытается найти альтернативу дыхательному тесту. В предыдущем исследовании алкоголь измерялся в газе, выделяющемся из кожи рук, но результаты менялись в зависимости от того, на какой части руки производилось измерение.

К тому же в газе из всей руки было примерно в тысячу раз меньше алкоголя, чем в выдыхаемом воздухе.

Другие проблемы включают вмешательство пота и толщину кожи на разных частях тела.

Исследователи говорят, что уши хороши, потому что в них относительно мало потовых желез.

Также возможно, что такие соединения как этанол в среднем ухе попадают через мембрану в наружный слуховой проход.

Альтернатива дыхательному тесту

Эти результаты заставили исследователей предположить, что уши являются хорошим неинвазивным способом измерения концентрации алкоголя в крови.

Так не могли бы вы надеть наушники вместо того, чтобы дышать в трубку, по дороге домой из паба? Еще нет, но, может быть, однажды…

Скрининг болезней

Ученые говорят, что их изобретение потенциально может быть использовано для выявления заболеваний. Это произошло после того, как исследователи из Сиднея разработали анализатор кетонов в выдыхаемом воздухе, который может заменить тест на укол булавкой у людей с диабетом 1 типа.

Другое австралийское изобретение утверждает, что быстро анализирует дыхание человека и обнаруживает летучие органические соединения, связанные с 22 различными заболеваниями, включая диабет, астму и некоторые виды рака легких.

Если наушники будут работать так же, это может вывести защиту органов слуха на совершенно новый уровень.