Французское исследование подсказало эффективный способ не допустить заражения Covid-19 на предприятиях, в офисах и в школах, не уходя при этом на дистанционный режим. Суть – разделить коллективы на две сменяющиеся группы.

Несколько исследовательских институтов, включая CNRS и Парижский университет, составили карту реальных контактных сетей, используя данные из средней и начальной школ, а также бизнеса во Франции. Задача – проверить, какой метод частичной удаленной работы наиболее эффективно смягчит вспышку.

Были рассмотрены сценарии чередования личного присутствия ежедневно или еженедельно, а также сценарии разделения трудовых коллективов или классов на две группы, которые сменяются ежедневно или еженедельно.

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На первом месте по эффективности было зафиксировано чередование двух групп учеников или работников еженедельно. На втором – ежедневная ротация двух частей, на которые был разделен коллектив.

Исследователи использовали информацию о реальных взаимодействиях между людьми и смоделировали распространение Covid-19, используя известные данные о поведении вируса.

Так, обнаружилось, что в начальной школе с режимом обычной посещаемости вероятность того, что положительный случай приведет к вспышке, составляет 27%, то есть один заболевший ученик может инфицировать не менее пяти других.

Но эта вероятность упадет до 12%, если учеников класса разделить на две группы, которые меняются еженедельно. Риск лишь немногим выше для групп, которые меняются ежедневно — 12,3%.

Но эти стратегии работают только в том случае, когда количество вируса, циркулирующего среди местного населения, остается ограниченным.

Если среднее число людей, инфицированных одним случаем, превышает 1,7, то ни одна из этих стратегий, за исключением постоянной работы на дому, не может предотвратить вспышку болезни, говорится в исследовании.

Но если вирус распространяется со скоростью 1,4 новых случая на каждого инфицированного человека, стратегии являются удовлетворительными и позволяют сдерживать эпидемию.

На следующей неделе запланировано личное возвращение в школу всех учащихся Франции. По словам официальных лиц, система еженедельной ротации групп, применяемая к некоторым средним и старшим школам по всей стране, может вернуться, если количество новых случаев Covid-19 снова начнет расти.