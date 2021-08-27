В Ровенской области от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерла 30-летняя женщина. Она была беременна.

Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и охраны здоровья населения Ровенской ОГА Олег Вивсянник во время брифинга 27 августа.

По его словам, жительница села Реки Ровенского района длительное время находилась в больнице. Она была в тяжелом состоянии с первого дня лечения в стационаре.

— Этот случай нам известен. Пациентка получала лечение в лечебно-профилактическом учреждении, однако предотвратить развитие болезни нам не удалось, хотя мы постоянно контролировали этот процесс, – отметил он.

Вивсянник добавил, что в связи с этим случаем проведут служебное расследование, чтобы установить все детали пребывания беременной пациентки в лечебно-профилактическом учреждении и то, как ей оказали медицинскую помощь.

Он добавил, что сейчас наблюдают общую тенденцию к увеличению количества подтверждений во всей стране.

По состоянию на 27 августа в Ровенской области зафиксировали 47 новых случаев коронавируса за сутки. А в Украине в целом Covid-19 подтвердили у 2 032 людей. Умерли от осложнений 66 пациентов, а выздоровели — 1 253.

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