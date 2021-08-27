По состоянию на 27 августа 2021 года в Украине выявили 2 280 203 случая коронавируса. В стране преодолен порог в 2 тыс. новых больных, за сутки таких — 2 032.
Среди них — 127 детей и 46 медработников.
За время пандемии в Украине 53 632 человека умерли от вируса, за сутки — 66.
Преодолели болезнь в целом 2 204 682 человека, за день — 1 253.
За время распространения вируса в Украине провели 11 903 521 ПЦР-тестирование, в течение дня — 23 049.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (195), Донецкой (127) и Херсонской (124) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 58 случаев;
- Волынская область — 26 случаев;
- Днепропетровская область — 98 случаев;
- Донецкая область — 127 случаев;
- Житомирская область — 55 случаев;
- Закарпатская область — 14 случаев;
- Запорожская область — 72 случая;
- Ивано-Франковская область — 88 случаев;
- Киевская область — 64 случая;
- Кировоградская область — 13 случаев;
- Луганская область — 94 случая;
- Львовская область — 88 случаев;
- Николаевская область — 27 случаев;
- Одесская область — 111 случаев;
- Полтавская область — 51 случай;
- Ровенская область — 47 случаев;
- Сумская область — 61 случай;
- Тернопольская область — 70 случаев;
- Харьковская область — 195 случаев;
- Херсонская область — 124 случаев;
- Хмельницкая область — 99 случаев;
- Черкасская область — 45 случаев;
- Черновицкая область — 123 случая;
- Черниговская область — 20 случаев.
Коронавирус в Украине
На 26 августа 2021 года в Украине выявили 2 278 171 случай коронавируса, суточный прирост — 1 581 новый больной.