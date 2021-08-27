По состоянию на 27 августа 2021 года в Украине выявили 2 280 203 случая коронавируса. В стране преодолен порог в 2 тыс. новых больных, за сутки таких — 2 032.

Среди них — 127 детей и 46 медработников.

За время пандемии в Украине 53 632 человека умерли от вируса, за сутки — 66.

Преодолели болезнь в целом 2 204 682 человека, за день — 1 253.

За время распространения вируса в Украине провели 11 903 521 ПЦР-тестирование, в течение дня — 23 049.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (195), Донецкой (127) и Херсонской (124) областях.

Статистика:

Винницкая область — 58 случаев;

Волынская область — 26 случаев;

Днепропетровская область — 98 случаев;

Донецкая область — 127 случаев;

Житомирская область — 55 случаев;

Закарпатская область — 14 случаев;

Запорожская область — 72 случая;

Ивано-Франковская область — 88 случаев;

Киевская область — 64 случая;

Кировоградская область — 13 случаев;

Луганская область — 94 случая;

Львовская область — 88 случаев;

Николаевская область — 27 случаев;

Одесская область — 111 случаев;

Полтавская область — 51 случай;

Ровенская область — 47 случаев;

Сумская область — 61 случай;

Тернопольская область — 70 случаев;

Харьковская область — 195 случаев;

Херсонская область — 124 случаев;

Хмельницкая область — 99 случаев;

Черкасская область — 45 случаев;

Черновицкая область — 123 случая;

Черниговская область — 20 случаев.

Коронавирус в Украине

На 26 августа 2021 года в Украине выявили 2 278 171 случай коронавируса, суточный прирост — 1 581 новый больной.