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Людмила Грубник |

Новый порог преодолен: в Украине за сутки выявили 2 032 случая Covid-19

коронавірус

По состоянию на 27 августа 2021 года в Украине выявили 2 280 203 случая коронавируса. В стране преодолен порог в 2 тыс. новых больных, за сутки таких — 2 032.

Среди них — 127 детей и 46 медработников.

За время пандемии в Украине 53 632 человека умерли от вируса, за сутки — 66.

Преодолели болезнь в целом 2 204 682 человека, за день — 1 253.

За время распространения вируса в Украине провели 11 903 521 ПЦР-тестирование, в течение дня — 23 049.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (195), Донецкой (127) и Херсонской (124) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 58 случаев;
  • Волынская область — 26 случаев;
  • Днепропетровская область — 98 случаев;
  • Донецкая область — 127 случаев;
  • Житомирская область — 55 случаев;
  • Закарпатская область — 14 случаев;
  • Запорожская область — 72 случая;
  • Ивано-Франковская область — 88 случаев;
  • Киевская область — 64 случая;
  • Кировоградская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 94 случая;
  • Львовская область — 88 случаев;
  • Николаевская область — 27 случаев;
  • Одесская область — 111 случаев;
  • Полтавская область — 51 случай;
  • Ровенская область — 47 случаев;
  • Сумская область — 61 случай;
  • Тернопольская область — 70 случаев;
  • Харьковская область — 195 случаев;
  • Херсонская область — 124 случаев;
  • Хмельницкая область — 99 случаев;
  • Черкасская область — 45 случаев;
  • Черновицкая область — 123 случая;
  • Черниговская область — 20 случаев.
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Коронавирус в Украине

На 26 августа 2021 года в Украине выявили 2 278 171 случай коронавируса, суточный прирост — 1 581 новый больной.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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