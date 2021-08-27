По состоянию на 27 августа все области Украины, как и раньше, находятся в зеленой зоне карантина, и только в одной показатель госпитализаций несколько превышает норму.

Три дня назад такой областью была Львовщина, но сейчас количество госпитализаций увеличилось на Ивано-Франковщине, и составляет 54,2%.

Напомним, что норма госпитализаций для зеленой зоны составляет 50%.

В двух областях — Львовской и Тернопольский — этот показатель пока немного ниже нормы: 48,3% и 48,5% соответственно.

Главный санитарный врач Игорь Кузин утверждает, что сейчас ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом наблюдается во всех регионах. Но в зоне риска остаются западные и восточные области, где фиксируют больше больных, чем в других регионах.

Кузин сообщил, что в Украине в ноябре этого года могут ввести локдаун из-за ухудшения ситуации с Covid-19, когда страна приблизится к красной зоне эпидемической опасности.

И хотя решение относительно введения карантинных ограничений принимают местные власти, локдаун может быть введен на национальном уровне при ухудшении общей эпидемической ситуации.