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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Пандемия стране не угрожает: в Дании отменяют карантин

девушка с велосипедом

В Дании решили не продлевать карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса. Правительство страны объявило, что с 10 сентября карантина в стране не будет.

Такое решение правительство приняло в связи с тем, что в стране достигнут высокий уровень вакцинации населения.

Власти даже объявили, что в Дании коронавирусная инфекция пока не опасна для общества.

Пандемия в Дании находится под контролем, отметил глава Минздрава Магнус Хойнике.

Но министр пообещал, что если пандемия снова начнет угрожать обществу, то все необходимые в таком случае меры будут приняты.

Статистика Минздрава Дании свидетельствует, что в стране полностью вакцинированы более 4,1 млн человек, что составляет 79% населения.

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Кроме того, за все время пандемии в стране было зафиксировано 340 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли в результате Covid-19 более 2,5 тыс. человек.

В Украине могут ввести определенные ограничения для украинцев, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса. Но это может быть лишь тогда, когда прививки получат не менее 50% населения страны, пообещал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Источник: Минздрав Дании.

Фото: Depositphotos

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