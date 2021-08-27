Какие витамины особенно важны в осенний период? Почему их нужно принимать, даже несмотря на то, что летом мы подкрепили организм свежими овощами и фруктами? На эти и другие вопросы по просьбе Фактов ICTV ответила семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк.

— Как бы мы ни старались, но запастись впрок витаминами в богатый летний сезон не получится, — отмечает Людмила Сердюк.

По ее словам, необходимость в витаминах особенно актуальна осенью, когда высока опасность простудных заболеваний. В противном случае нехватка витаминов значительно усложнит течение бактериальных и вирусных патологий, в том числе, разумеется, и коронавирусных.

Важно понимать, что далеко не все витамины и минералы, необходимые для поддержки организма и его защиты от патогенных вирусов, можно получить с овощами и фруктами. Поэтому было бы разумно обратить внимание на витаминно-минеральные комплексы, которые продаются в аптеках.

Как понять, что витаминов не хватает

— Визуально недостаток витаминов заметен по состоянию ногтей, волос и кожи. Ногти и волосы становятся ломкими и сухими, кожа тускнеет и шелушится, — говорит терапевт общей практики.

Также среди признаков недостатка витаминов – быстрая утомляемость, сложности с концентрацией внимания и памятью, отсутствие аппетита, депрессивное состояние, расстройства желудочно-кишечного тракта, ломота в теле, иногда – судороги в ногах.

Все эти симптомы являются основанием для визита к своему семейному врачу. Он поможет подобрать комплекс витаминов, который подойдет именно вам.

Главные витамины осени

Витамин A . Приводит к норме обмен веществ, работает как антиоксидант, заметно освежает кожу и ее придатки.

. Приводит к норме обмен веществ, работает как антиоксидант, заметно освежает кожу и ее придатки. Витамин Е . Очень важен для состояния сосудов. Этот витамин врачи позиционируют как мощный стимулятор иммунной системы.

. Очень важен для состояния сосудов. Этот витамин врачи позиционируют как мощный стимулятор иммунной системы. Витамин С . Эффективно очищает организм от токсинов, принимает участие в активизации иммунных клеток и в процессе кроветворения.

. Эффективно очищает организм от токсинов, принимает участие в активизации иммунных клеток и в процессе кроветворения. Витамин B6 . Важен для нашего эмоционального состояния, способствуя улучшению работы нервной системы, нормализации эмоционального фона, повышению трудоспособности.

. Важен для нашего эмоционального состояния, способствуя улучшению работы нервной системы, нормализации эмоционального фона, повышению трудоспособности. Витамин B12 . Необходим для сбалансированной работы желудочно-кишечного тракта.

. Необходим для сбалансированной работы желудочно-кишечного тракта. Витамин D. Ключевой витамин для здоровья ногтей, волос, кожи. Является важным элементом для активизации работы иммунной системы.

Нужно понимать, что все эти витамины не вырабатываются организмом. Вот почему их следует принимать курсами в назначенной врачом дозировке.

Продукты, которые мы выбираем

Но и пренебрегать овощами и фруктами ни в коем случае нельзя, поскольку только натуральные нутриенты лучше всего усваиваются организмом. Кроме того, именно в сезонных дарах природы самый низкий уровень сельскохозяйственных химикатов.