Ученые в Узбекистане выращивают помидоры с вакциной от коронавируса. Они начали эксперимент в январе 2021 года, уже через два месяца томаты будут готовы к употреблению.

Исследование проводят специалисты из Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана.

Они клонировали часть клетки коронавируса и внедрили в растение. Плоды, которые появятся в результате этого эксперимента, могут якобы выделять вакцину от коронавируса, пишут местные ресурсы.

Пока они занимались выращиванием 19 томатов, урожай можно будет собирать через два месяца.

Ученые считают, что такие помидоры могут стать альтернативой традиционному проведению вакцинации от коронавируса.

Эксперимент пока продолжается, и говорить об эффективности томатов в борьбе с коронавирусом очень рано. Также пока точно неизвестно, какое влияние они будут оказывать на организм человека.

По информации ресурсов Узбекистана, эту разработку должны еще оценить эксперты ВООЗ. Хотя пока не понятно, будут ли вообще ученые из Узбекистана делиться ею с миром.

Источник: Zamon