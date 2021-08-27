У жительницы Харькова подтвердили заболевание тропической малярией.

42-летняя женщина 16 августа 2021 года вернулась из Нигерии в Украину. Во время пребывания в стране у нее не было никаких симптомов болезни, однако комары ее кусали.

При этом индивидуальную химиопрофилактику до выезда в Нигерию и во время пребывания в этой стране она не проводила.

После возвращения в Украину болезнь также настигла ее не сразу. Лишь 20 числа харьковчанка стала страдать от общей слабости, головной боли, повышения температуры до 38,5°.

К врачам она обратилась лишь 24 августа. Ее госпитализировали, после проведения обследования специалисты обнаружили малярию.

Больной оказали необходимую медицинскую помощь. По месту ее жительства провели комплекс противоэпидемических мер.

В течение 2020 и 2021 годов в Харьковской области выявили девять завозных случаев малярии, два их них — летальных.

По данным ВОЗ, малярия — это опасное для жизни человека заболевание, которое вызывают паразиты. Заражение происходит через укус комара вида Anopheles. При этом малярия поддается профилактике и лечению.

Источник: Харьковский областной лабораторный центр