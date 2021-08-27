В Украине новый рекорд по вакцинации — 173 тыс. прививок в сутки. Вместе с тем установлено два антирекорда: выявлено 2 тыс. инфицированных коронавирусом и зафиксировано 66 летальных случаев.

Это наибольшие показатели с начала июня, написал Михаил Радуцкий, председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, на своей странице в Facebook.

Одной из причин ухудшения ситуации в стране Радуцкий считает игнорирование карантина. Все больше людей заполняет транспорт, посещает магазины и находится в закрытых помещениях без маски.

Работники сферы обслуживания все чаще используют вместо маски защитные щитки, которые прикрывают рот и нос.

Ученые исследовали эти средства защиты и установили, что они не являются альтернативой медицинским маскам. Эти миниатюрные щитки меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но в закрытых помещениях это не помогает уберечься от заражения.

— В конце прошлого года Верховная Рада приняла два закона об ответственности за нарушение масочного режима, — пишет Михаил Радуцкий.

Штраф за несоблюдение карантина составляет:

для граждан – от 170 до 255 грн;

для юридических лиц — от 3,4 тыс грн до 5,1 тыс грн.

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Да, украинцы устали от карантинных ограничений. Часть людей уже получила по две дозы вакцины от Covid-19.

— Но требование законодательства неизменно для всех — у нас запрещено пребывание в общественных зданиях и транспорте (это не касается общественных мест на открытом воздухе) без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, — подчеркивает Радуцкий.

Таким образом, маска на подбородке, пластиковый щиток равны отсутствию маски. Председатель комитета призывает сотрудников полиции усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Датчане вакцинировали 79% населения, и пока им не нужны не только маски и щитки. В Дании решили не продлевать карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса. Правительство страны объявило, что с 10 сентября карантина в стране не будет.

Источник: Радуцкий