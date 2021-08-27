Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе от 27 августа 2021

В мире по состоянию на 27 августа подтвердилось 215,7 млн случаев Covid-19, а за сутки – 258 тыс.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 августа 2021 года в Украине выявили 2 280 203 случая коронавируса. В стране преодолен порог в 2 тыс. новых больных, за сутки таких — 2 032. Среди них — 127 детей и 46 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (195), Донецкой (127) и Херсонской (124) областях.

Празднование Дня Независимости Украины прогнозировано привело к ухудшению эпидситуации в стране. И хотя показатели суточного прироста и летальности росли в течение июля и августа, однако сразу же после праздника Украина оказалась в пятерке стран Европы, где больше всего смертей от коронавируса.

По состоянию на 27 августа все области Украины, как и раньше, находятся в зеленой зоне карантина, и только в одной показатель госпитализаций несколько превышает норму. Три дня назад такой областью была Львовщина, но сейчас количество госпитализаций увеличилось на Ивано-Франковщине, и составляет 54,2%.

Пандемия коронавируса в мире продлится еще от двух до пяти лет. Такое мнение высказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью одному из изданий. По его словам, в 2021 году коронавирус точно не закончится. Миру необходима общая мировая стратегия профилактики и лечения.

Украинские школы не готовы к новому учебному году. Пока в стране открывают учебные заведения, они продолжат работать и в случае ухудшения эпидситуации, если 80% персонала вакцинированы.

В Украине утвердили новые карантинные мероприятия в детских садах. Отныне температуру тела у детей будут проверять только на входе, а раньше ее надо было измерять каждые четыре часа.

Резкий рост заболеваемости в Украине и отмена карантина в Дании: Covid-новости 27 августа / 2 фотографии

Коронавирус в мире

В Мексике ученые создали маску, которая нейтрализует коронавирус. При разработке средства индивидуальной защиты они использовали нанослои серебра и меди. По информации ученых, при контакте с ними мембрана коронавируса разрывается, из-за чего повреждается его РНК. Изобретение назвали SakCu (Sak — значит серебро, а Cu — химический символ меди).

Ученые в Узбекистане выращивают помидоры с вакциной от коронавируса. Они начали эксперимент в январе 2021 года, уже через два месяца томаты будут готовы к употреблению. Исследование проводят специалисты из Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана.

В Дании решили не продлевать карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса. Правительство страны объявило, что с 10 сентября карантина в стране не будет. Такое решение правительство приняло в связи с тем, что в стране достигнут высокий уровень вакцинации населения.

США. Американские ученые опубликовали данные изучения поствакцинального опыта беременных и кормящих матерей. Вывод – вакцины против Covid-19 хорошо переносятся и теми, и другими, а также женщинами, планирующими беременность.